Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen yeni konut düzenlemesi, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen gençler için dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Hazırlanan teklife göre, belirli şartları sağlayan 40 yaş altındaki vatandaşlara faizsiz konut finansmanı sağlanması planlanıyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklife göre destekten faydalanmak isteyenlerin bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre;

40 yaşını doldurmamış olmak

Daha önce hiç konut sahibi olmamış olmak

Satın alınan konutu kiraya vermemek

T.C. vatandaşı olmak

Bu şartları sağlayan kişiler, teklifin yasalaşması halinde faizsiz finansman imkanından yararlanabilecek.

AMAÇ: İLK EV SAHİPLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

Düzenlemenin temel amacı, özellikle artan konut fiyatları ve yüksek kredi faizleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan genç kesimi desteklemek. Faiz yükünün kaldırılmasıyla birlikte, geri ödeme sürecinin daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

KİRAYA VERME ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Teklifte yer alan “kiraya vermeme” şartı ise dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bu maddeyle birlikte, sağlanacak desteğin yatırım amaçlı değil, doğrudan barınma ihtiyacına yönelik kullanılması amaçlanıyor.

GÖZLER MECLİS SÜRECİNDE

Henüz teklif aşamasında olan düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve uygulama detaylarının nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek. Ancak şimdiden, özellikle ilk evini almak isteyen gençler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.