Konut piyasasında son dönemde yaşanan değişim, yatırımcıların en çok sorduğu soruyu yeniden gündeme taşıdı: Konut yatırımı yeniden mantıklı hale geliyor mu? Fiyat artış hızındaki yavaşlama ve kiralardaki yükseliş, bu soruya verilen yanıtları da değiştirmeye başladı.

FİYATLAR YAVAŞLADI KİRALAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Uzun süredir hızlı yükselen konut fiyatları, son dönemde daha sınırlı artışlar göstermeye başladı. Buna karşılık kira tarafında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde talebin güçlü kalması ve arzın sınırlı olması, kira fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

Bu durum, yatırımcı açısından kritik bir DENGE değişimine işaret ediyor. Çünkü konut yatırımlarında en önemli göstergelerden biri olan kira getirisi, fiyatlara kıyasla daha hızlı artmaya başlamış durumda.

AMORTİSMAN SÜRESİ 14 YILA KADAR GERİLEDİ

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı yaklaşık 4,9 milyon TL seviyesinde bulunurken, ortalama kira 26 bin TL bandına yaklaştı. Bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar, konutta geri dönüş süresinin yani amortismanın yaklaşık 14 yıla kadar gerilediğini ortaya koyuyor.

Önceki yıllarda bu sürenin 18-20 yıl seviyelerine kadar çıktığı düşünüldüğünde, mevcut tablo yatırım açısından daha cazip bir görünüm sunuyor.

ŞEHİR BAZLI FARKLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

Amortisman süresi şehirler arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Ankara gibi bazı şehirlerde geri dönüş süresi 12 yıla kadar düşerken, İstanbul’da bu sürenin ortalama 14-15 yıl seviyelerinde olduğu görülüyor. Daha düşük talebin olduğu şehirlerde ise amortisman süresi yeniden uzayabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yatırım kararlarında lokasyonun her zamankinden daha kritik hale geldiğine dikkat çekiyor.

KONUTTA YENİ YATIRIM DENGESİ OLUŞUYOR

Konut piyasasında oluşan yeni dengede, yatırımcıların sadece fiyat artışına odaklanmak yerine kira gelirini de merkeze aldığı görülüyor. Fiyatların daha yavaş arttığı, ancak kira gelirlerinin güçlü kaldığı bu ortamda, konut yatırımı yeniden değerlendirme alanına girmiş durumda. Özellikle düzenli nakit akışı arayan yatırımcılar için konut, alternatif yatırım araçlarına kıyasla yeniden öne çıkmaya başlıyor.