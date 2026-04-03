Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 4,84 ve şubat ayında yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk üç ayına ait kümülatif oran netleşti.

Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık dönemde oluşan zam oranı yüzde 10,04 oldu. Memur ve memur emeklileri için ise 3 aylık enflasyon farkı yüzde 6,07 olarak hesaplandı.

"GÖZLER NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYINA ÇEVRİLDİ"

Emeklilerin maaş artışları, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle açıklanan her aylık veri, temmuz ayında yapılacak zam oranı açısından önem taşıyor.

Öte yandan, temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranının belirlenmesi için nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin artış oranı netleşecek.

Kaynak: Ekonomim