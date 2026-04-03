Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,94 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 9,88 ile taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı, yüzde 7,95 ile benzin, yüzde 7,93 ile metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,27 ile diğer küçük ev aletleri, yüzde 5,21 ile sağlık sigortası, yüzde 3,03 ile tahıl unları, yüzde 2,80 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 2,75 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 2,73 ile erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler25,02Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler23,34Motorin (mazot)14,39Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı10,94Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı9,88Benzin7,95Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı7,93Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı7,31Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler7,09Otobüs ile yolcu taşımacılığı7,05Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş-9,94Diğer küçük ev aletleri-7,27Sağlık sigortası-5,21Tahıl unları-3,03Bebek giysileri (0-2 yaş)-2,80Kadın ve kız çocuk giysileri-2,75Erkek ve erkek çocuk giysileri-2,73İçkiler ve likörler-2,64Margarin-2,63Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri-2,44Mücevherat ve kol saatleri-2,43Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler-1,92Isıtıcılar, klimalar-1,83