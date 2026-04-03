Mahkeme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve idareye geniş yetki tanıyan düzenlemenin ilgili kısmını iptal etti. İptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

BAKANLIĞA TANINAN YETKİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İtiraz konusu düzenlemede, Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik tebligat kapsamında mükelleflere zorunlu elektronik adres kullandırma ve tebligat usullerini belirleme yetkisi veriliyordu.

Başvuruda, söz konusu yetkinin sınırlarının kanunda açıkça belirlenmediği, mükellefler açısından aşırı yük oluşturduğu ve hak kayıplarına neden olabileceği ileri sürüldü.

"MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI SINIRLANDIRILIYOR"

Anayasa Mahkemesi değerlendirmesinde, elektronik tebligat uygulamasının dava açma sürelerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Elektronik tebligatın yapılmasının ardından dava açma sürelerinin işlemeye başladığı, bu nedenle sistemin mahkemeye erişim hakkı üzerinde sınırlayıcı etki oluşturabileceği vurgulandı.

"TEMEL İLKELER KANUNDA BELİRLENMELİ"

Mahkeme, idareye verilen yetkinin sınırlarının kanunda açık şekilde düzenlenmemesinin hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Elektronik adres zorunluluğu ve tebligat usullerine ilişkin temel esasların kanunla belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu gerekçelerle söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi.

MÜKELLEFLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla birlikte, elektronik tebligat sistemine ilişkin kuralların artık daha açık ve net şekilde kanunla belirlenmesi gerekecek.

Bu kapsamda; Mükelleflerin e-tebligat zorunluluğu keyfi şekilde genişletilemeyecek

Tebligat usulleri idarenin takdirine bırakılmadan daha şeffaf ve sınırları belirli hale getirilecek ve dava açma süreleriyle ilgili olası hak kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenecek.