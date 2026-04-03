Arzum’dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 51’ini temsil eden paylara sahip gerçek kişi ortakların, stratejik bir karar aldığı duyuruldu.

Ortakların, sahip oldukları hisselerin tamamı veya bir kısmının satışı amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başladığı ve bu süreç için gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulansa da piyasa bu haberi "el değiştirme" potansiyeli olarak fiyatladı.

Kaynak: Forinvest

Saat 10.55 itibarıyla ARZUM payları, haberin etkisiyle yüzde 9,8 oranında değer kazanarak 3,25 TL seviyesinden tavan fiyatı gördü. Güncel işlem tablosuna bakıldığında:

• Net Alıcılar: Alıcı tarafında A1 aracı kurumunun 3.078.741 lot ile domine ettiği görülüyor. Onu Yatırım Finansman ve İnfo Yatırım takip ediyor. İlk 5 alıcının toplam alım hacmi 6,3 milyon lotun üzerinde seyrediyor.

• Satıcılar: Satış tarafında ise Garanti ve İş Yatırım başı çekerken, diğer satıcıların dağılımı yüzde 29 ile geniş bir tabana yayılmış durumda.

• Hacim: Günlük hacim 22,3 milyon TL seviyesine ulaşırken, toplam işlem gören lot miktarı 6,8 milyonu aştı.

YATIRIMCININ GÖZÜ GÖRÜŞMELERDE

Haftalık bazda yüzde 19,93, aylık bazda ise yüzde 33,74 oranında prim yapan ARZUM hisseleri, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 42,43 kazanç sağladı.

Satış sürecinin hangi aşamaya geleceği ve potansiyel alıcının kim olacağı, önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul’un en sıcak gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

