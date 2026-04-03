Aracı kurumun raporunda hedef fiyat artışının ana nedeni olarak Brent petrol fiyatlarından ziyade orta distilat ürün marjlarındaki (dizel ve jet yakıtı) güçlenmenin rafineri marjı görünümünü iyileştirmesi gösterildi.

Tacirler Yatırım, bu gelişmeler doğrultusunda şirketin 2026 yılı FAVÖK tahminini yüzde 61 oranında yukarı yönlü revize ettiğini bildirdi.

Güncellenen tahminlere göre Tüpraş hissesi, 2026 tahminleriyle 7,1 F/K ve 3,8 FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

Raporda ayrıca, mevcut fiyat seviyesine göre hissenin yaklaşık yüzde 38 getiri potansiyeli sunduğu ifade edildi.

Kurum, Tüpraş’ı net nakit pozisyonu ve iç pazardaki güçlü konumu nedeniyle model portföyünde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.