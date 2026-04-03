Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,84 puan ve yüzde 0,50 azalışla 12.986,85 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,27 ile turizm, en fazla düşen ise yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 292 12.592.190.120,00 % -1.77 18:10 TUPRS 260 10.296.360.985,50 % 1.36 18:10 KTLEV 81.2 7.478.524.908,00 % 0.06 18:10 ASELS 342 7.366.495.909,25 % 1.48 18:10 ISCTR 13.1 6.579.940.894,78 % -1.65 18:10 Tüm Hisseler

ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Küresel piyasalar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dair taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, martta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,94 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,08 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.