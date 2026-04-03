Sanayi ve teknoloji alanında yatırımlar hız kesmeden sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen yapı kimyasalları üretim tesisi açılışında konuştu. Kacır, 2,5 milyar liranın üzerindeki yatırımın hem istihdama hem de Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim hedeflerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Kacır açıklamasında, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir yapı kimyasalları üretim tesisi açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, açılışı yapılan Tekno Yapı Kimyasalları'nın iştiraki Polimer Kimya yatırımının, kurgulanan destek mekanizmasının müteşebbislerin yatırım iştahını beslediğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Tesisin 2,5 milyar liranın üzerinde yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu ve 300 kişiye istihdam sağladığını belirten Kacır, "Uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösteren Ar-Ge laboratuvarıyla da ülkemizin inovasyon ihraç eden ve teknolojik üstünlüğüyle öne çıkan bir aktör olması vizyonunu destekleyecek

Şunu da özellikle ifade etmek isterim ki; yapı kimyasalları sektörümüzde yazılan bu başarı hikayesi, kimya sanayimizin genel kapasitesinden ve birikiminden bağımsız değildir. Kimya sektörü; sanayimizin pek çok alanına girdi sağlayan, üretim zincirlerinin sürekliliğini temin eden ve yüksek katma değerli üretimin temelini oluşturan çatı sektörlerimizden biridir. Geçtiğimiz yıl 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan sektörümüz, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olma niteliğini taşıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim alt yapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörümüzün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz" dedi.

"2 BİN 552 TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK"

Yatırım teşvikleriyle sektöre büyük katkılar sunduklarını ifade eden Kacır, son 23 yılda 2 bin 552 teşvik belgesi düzenleyerek 80 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını bildirdi. Kacır, "935 milyar lira nitelikli yatırımın ve 80 binden fazla istihdamın önünü açtık. Teknoloji Hamlesi Programımızla, kimya sektörümüzde toplam yatırım tutarı 18 milyar liraya ulaşan 29 projeye destek veriyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ENTEGRE KİMYA TESİSİ YATIRIMLARI HAYAT BULACAK"

Sektörde "kümelenme" yaklaşımını son derece önemli gördüklerini, bu kapsamda aralarında GEBKİM'in de bulunduğu 4 Kimya İhtisas OSB kurduklarını aktaran Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli hammadde ihtiyacımızı karşılamak, katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünler üretmek ve yenilikçi kimya teknolojilerinde öncü olmayı sağlamak adına büyük ölçekli ve entegre petrokimya yatırımları bir diğer önceliğimizdir. Ülkemizdeki 55 endüstri bölgesinin 5'ini kimya sektöründe hayata geçirilecek büyük ölçekli yatırımlar için tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 29,3 milyon metrekare büyüklüğündeki Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni kurduk. Önümüzdeki dönemde burada sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu entegre kimya tesisi yatırımları hayat bulacak."

Programa Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.