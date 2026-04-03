CVK Maden tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sarıalan’da bulunan altın işletmesinde deneme üretimlerinin ardından satış safhasına geçildi.

Küresel emtia devi Trafigura ile daha önce imzalanan 30 milyon dolarlık "off-take" (ön alım) anlaşması kapsamında ilk ürün teslimatları bugün itibarıyla yapıldı.

HALKA ARZ GELİRLERİYLE İNŞA EDİLMİŞTİ

Şirket yönetimi, halka arz gelirleriyle inşa edilen tesisin operasyonel hale gelmesinden dolayı gururlu olduklarını belirterek; bu hamleyle birlikte krom madenciliğindeki güçlü konumlarını altın madenciliği ile taçlandırdıklarını vurguladı.

Haberin piyasaya düşmesiyle birlikte CVKMD hisselerinde yukarı yönlü ivme hareketi gözlendi.

Güne 32,40 lira seviyesinden başlayan CVKMD, saat 11:47 itibarıyla yüzde 7’nin üzerinde artıda 34,50 TL fiyattan kayda geçti.

• İşlem Hacmi: Yaklaşık 836,6 milyon TL (25 milyon lot)

• Yıllık Performans: Yatırımcısına son bir yılda yüzde 238,09 oranında getiri sağladı.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HEDEFLER

Günün en yüksek seviyesi olan 34,98 TL bandına yaklaşan hisse, 32,2 TL olan önceki kapanışının oldukça üzerine çıkarak güçlü bir momentum yakaladı.

Sarıalan tesisinden gelecek düzenli nakit akışının, şirketin 2026 yılı bilançolarına pozitif yansıması bekleniyor.

