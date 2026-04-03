Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve taklit ürünlere karşı denetimlerini ülke genelinde aralıksız sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları ise "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

HİLE YÖNTEMLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Denetimlerde en sık karşılaşılan usulsüzlükler de netleşti.Buna göre; Et ürünlerinde dana ve kuzu eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı, zeytinyağında daha düşük kaliteli yağların karıştırıldığı belirlendi. Süt ürünlerinde olması gereken yağ oranının altında üretim yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca çayda gıda boyası kullanıldığı da görüldü.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ UYGULAYAN FİRMALARIN LİSTESİ