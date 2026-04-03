Borsa İstanbul’un yükselişle başladığı 3 Nisan 2026 işlem gününde, HSBC’nin alım-satım performansı dikkatleri üzerine çekti. Dev kurumun portföyünde aslan payını SASA alırken, toplam net hacim 100 milyon TL barajını aştı.
BIST 100 endeksi, dünkü kapanışını yüzde 0,88 değer kazancıyla 13.051,69 puandan yaptıktan sonra, bugün güne yüzde 0,17’lik sınırlı bir artışla 13.073,52 puandan "merhaba" dedi.
Sektörel bazda finansal kiralama faktoring yüzde 0,55 ile liderliği alırken, HSBC’nin kurum bazlı hamleleri gün ortasına damga vurdu.
Kaynak: Forinvest
SASA'DA AGRESİF ALIM DİKKATİ ÇEKİYOR
HSBC’nin bugünkü işlem verilerine göre kurum 104.711.632 TL seviyesinde güçlü bir net hacme ulaştı.
Alım tarafında toplam portföyün yüzde 84,55 gibi ezici bir çoğunluğunu SASA oluşturdu.
Kurum, 2,399 maliyetle yaklaşık 31 milyon lotluk dev bir alıma imza attı.
SATIŞ TARAFINDA MARMR VE AYDEM ÖNDE
Alım tarafındaki konsantrasyonun aksine, satış kanadında daha dengeli bir dağılım gözlendi.
HSBC, satış listesinin başına MARMR ve AYDEM’i koyarken, enerji ve holding hisselerindeki çıkışlar dikkat çekti.
