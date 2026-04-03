BIST 100 endeksi, dünkü kapanışını yüzde 0,88 değer kazancıyla 13.051,69 puandan yaptıktan sonra, bugün güne yüzde 0,17’lik sınırlı bir artışla 13.073,52 puandan "merhaba" dedi.

Sektörel bazda finansal kiralama faktoring yüzde 0,55 ile liderliği alırken, HSBC’nin kurum bazlı hamleleri gün ortasına damga vurdu.

Kaynak: Forinvest

SASA'DA AGRESİF ALIM DİKKATİ ÇEKİYOR

HSBC’nin bugünkü işlem verilerine göre kurum 104.711.632 TL seviyesinde güçlü bir net hacme ulaştı.

Alım tarafında toplam portföyün yüzde 84,55 gibi ezici bir çoğunluğunu SASA oluşturdu.

Kurum, 2,399 maliyetle yaklaşık 31 milyon lotluk dev bir alıma imza attı.

SATIŞ TARAFINDA MARMR VE AYDEM ÖNDE

Alım tarafındaki konsantrasyonun aksine, satış kanadında daha dengeli bir dağılım gözlendi.

HSBC, satış listesinin başına MARMR ve AYDEM’i koyarken, enerji ve holding hisselerindeki çıkışlar dikkat çekti.

