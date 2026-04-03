Borsa İstanbul, dünkü yüzde 0,88’lik değer kazancının ardından bugün de alıcılı bir açılış gerçekleştirdi.

Önceki kapanışa göre 21,83 puan artışla 13.073,52 puana ulaşan endekste, sektör bazlı ayrışmalar ön plana çıkıyor.

Finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 0,55 ile günün en çok kazandıranı olurken, turizm tarafında hafif bir geri çekilme gözlendi.

Kaynak: Forinvest

TERA YATIRIM’DA ALIM İŞTAHI: SNGYO VE OBAMS ZİRVEDE

Günün en çok merak edilen verilerinden biri olan aracı kurum dağılımlarında, Tera Yatırım’ın işlem hacmi 359,6 milyon TL’ye ulaştı.

Saat 12.45 itibarıyla kurumun alım tarafında yoğunlaştığı hisselerde gayrimenkul ve gıda sektörleri dikkat çekiyor.

• SNGYO (Sinpaş GYO): yüzde 14,74 pay ve 2 milyonun üzerinde net lot ile Tera’nın bugün en çok tercih ettiği hisse konumunda.

• OBAMS (Oba Makarnacılık): yüzde 12,06’lık payla ikinci sırada yer alırken, alımların 8,50 TL maliyetle gerçekleştiği görülüyor.

• Diğer Hisseler: TEHOL, SELVA ve PEKGY, Tera’nın alım listesinde üst sıralarda yer alan diğer kağıtlar oldu.

SATIŞ TARAFINDA BANKACILIK AĞIRLIĞI

Kurumun satış tarafında ise toplam hacmin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan beş ana hisse ön plana çıktı.

Alım tarafındaki iştaha karşın, bazı banka ve enerji hisselerinde çıkış yapıldığı gözlemlendi:

• RNPOL ve AKBNK: Satış listesinin başında yer alırken, özellikle AKBNK’taki 69,11 TL maliyetli çıkışlar dikkat çekti.

• HLGYO, YKBNK ve SRVGY: Günün ilk yarısında Tera Yatırım tarafından net satıcılı pozisyon alınan diğer şirketler oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.