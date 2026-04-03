Şirket açıklamasında, yüzde 100 bağlı ortaklık olan Uçantay’a ait Manisa/Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde 23 Şubat 2026 tarihinde çıkan yangın sonrası tesisin büyük oranda zarar gördüğü ve kullanım imkânının kalmadığı ifade edildi.

"EKSİK BİR SİGORTA POLİÇESİ YOK"

Yangın nedeniyle hasar gören bina, makine-ekipman, stoklar ve kar kaybına ilişkin olarak sigorta şirketi ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, 31 Mart 2026 itibarıyla 11,5 milyon ABD doları tutarında sigorta avansının tahsil edildiği bildirildi. Ayrıca söz konusu zararlar için eksik bir sigorta poliçesi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Uçantay tesislerinde oyuncaklı ürün, sürpriz yumurta ve draje çikolata üretimi yapıldığı, bu ürünlerden elde edilen satış gelirlerinin konsolide satış gelirleri içindeki payının yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, 31 Aralık 2025 itibarıyla zarar gören maddi duran varlık ve stok kalemlerinin şirketin konsolide aktif toplamına oranının yaklaşık yüzde 3 olduğu ifade edildi.

Şirket, hasar tespit ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiğini, süreçle ilgili gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

Hisseler yazım sırasında yüzde 2,63'lük yükselişle 2,73 TL'den işlem gördü.

