Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., 1 Nisan günü KAP üzerinden duyurduğu stratejik varlık satışıyla gündemde.

Şirket, aktifinde bulunan ve sermayenin yüzde 3,94’ünü temsil eden 12,7 milyon adet NIBAS payını 121,2 milyon TL bedelle Loras Holding’e devretti.

Aynı gün yapılan ikinci açıklamada ise bağlı ortaklığın elindeki yüzde 13,39’luk payın da satılmasıyla birlikte grubun NIBAS sermayesinde herhangi bir ortaklığı kalmadığı duyuruldu.

Toplamda yarım milyar TL’yi aşan bu nakit girişi, şirketin likidite yapısını güçlendirme adımı olarak yorumlandı.

FİYAT 5 TL BANDINA SIKIŞTI

Haber akışına rağmen CEMAS payları borsa performansında uzun süredir devam eden yatay seyrini bozmadı.

Saat 16.39 itibarıyla hisse fiyatı 5,12 TL seviyelerinde işlem görürken, günlük bazda yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artış kaydetti.

Hissenin son bir yıllık grafiğinde 3,98 TL ile 6,82 TL arasında geniş bir marj izlenmiş olsa da son dönemde 4-5 TL bandındaki sıkışma yatırımcıların takibinde.

Kaynak: Forinvest

BOFA SATIŞTA ÖNCÜ

Güncel takas verileri ve aracı kurum dağılımına (AKD) bakıldığında, piyasanın önemli aktörlerinden Bank of America (BofA) tarafındaki hareketlilik göze çarpıyor.

Satış listesinin zirvesinde -1,24 milyon lot ve yüzde 32 pay oranıyla Bank of America yer alıyor. BofA’nın satış maliyetinin 5,15 TL olması, kurumun gün içi yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Satış tarafında BofA’yı Ziraat ve Yapı Kredi izliyor.

Günün en iştahlı alıcısı 1,88 milyon lot ile Deniz Yatırım oldu. Onu sırasıyla İnfo, Ak ve Garanti Yatırım takip ediyor. İlk 5 alıcının toplam maliyeti 5,05 - 5,06 TL bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

HACİM VE BEKLENTİ

Hisse, an itibarıyla yaklaşık 28,7 milyon lotluk bir işlem hacmine ulaşmış durumda. Toplam hacmin Türk Llrası karşılığı ise 146,1 milyon TL seviyesinde.

Analistler, NIBAS satışından gelen nakdin şirketin 2026/1Ç bilançosu üzerindeki etkilerinin ve BofA’nın satış baskısının ne zaman hafifleyeceğinin, hissenin 5 TL bandından çıkış yönünü tayin edeceğini öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.