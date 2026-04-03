Kentsel dönüşümde yeni bir finansman modeli devreye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, İstanbul'da ev ve iş yerlerini yenilemek isteyenlere 3 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u tüm afetlere karşı bir kale gibi dirençli yapmak için seferberlik içindeyiz. Yarısı Bizden projemizle dönüştürdüğümüz konut sayısı 316.000'e çıktı.

Şimdi ise, bu hızımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak yeni bir adım daha atıyoruz.

Acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi sunuyoruz.

Lütfen dönüşüm için tüm imkanlardan faydalanın." dedi.

Acil dönüşmesi gereken… pic.twitter.com/SwfaoDe9vq — Murat KURUM (@murat_kurum) April 3, 2026

İLK YIL ÖDEMESİZ, UZUN VADE İMKANI

Proje kapsamında sunulan finansman paketinde ilk yıl ödeme yapılmayacak, toplamda 180 ay vadeyle ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. Bu destekle birlikte riskli yapıların depreme ve iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ VE ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Kredi programında bazı gruplar için ek avantajlar da bulunuyor. Başka konutu olmayan hak sahipleri, orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve kadın hane reisleri öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca enerji verimliliği yüksek binalar için de faiz indirimi uygulanacak. Tüm kriterleri karşılayan vatandaşlar yıllık yüzde 1,25'e kadar ek faiz indirimi elde edebilecek.

KREDİ ŞARTLARI NETLEŞTİ

Krediden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da aranıyor. Açık icra, haciz veya takip kaydı bulunmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra aylık kredi taksitinin hane gelirine oranının yüzde 70'i aşmaması şartı bulunuyor.

6 İLDE UYGULANACAK

"İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da uygulamaya alınan proje ile riskli yapıların dönüştürülerek daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular proje kapsamındaki illerde yer alan irtibat ofisleri üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar detaylı bilgilere kentseldirenclilik.csb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.