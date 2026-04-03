ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin sert açıklamaları küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Ekonomim'de yer alan habere göre; motorin fiyatlarına tek seferde 7 lira 65 kuruşluk rekor bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artış 6 Nisan pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

ZAM DOĞRUDAN TABELAYA YANSIYACAK

Hükümetin uyguladığı eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV üzerinden yapılan dengeleme mekanizmasının sınırına gelinmesi nedeniyle, bu artışın tamamının doğrudan tabelaya yansıyacağı belirtiliyor.

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL