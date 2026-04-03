Zamların ardı arkası kesilmiyor. LPG fiyatları 1 Nisan'da yapılan artışların ardından 35 TL sınırına dayanırken motorin grubunda 7 lira 65 kuruş zam bekleniyor. Zammın 5 Nisan pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gecede akaryakıt tabelasına yansıması bekleniyor ancak bu kez eşel mobil sistemi devreye girmeyecek. Peki, motorin, benzin, LPG fiyatlarında son durum ne? İşte tüm detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin sert açıklamaları küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Ekonomim'de yer alan habere göre; motorin fiyatlarına tek seferde 7 lira 65 kuruşluk rekor bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artış 6 Nisan pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

ZAM DOĞRUDAN TABELAYA YANSIYACAK

Hükümetin uyguladığı eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV üzerinden yapılan dengeleme mekanizmasının sınırına gelinmesi nedeniyle, bu artışın tamamının doğrudan tabelaya yansıyacağı belirtiliyor.

İstanbul (Avrupa):
Benzin: 62.60 TL
Motorin: 77.47 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu):
Benzin: 62.45 TL
Motorin: 77.32 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:
Benzin: 63.57 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir:
Benzin: 63.85 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.56
Gazyağı 100.02
