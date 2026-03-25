Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve Orta Doğu hattında devam eden savaşın 26. gününde artan jeopolitik riskler fiyatlara doğrudan yansımaya devam ediyor. Bu kez tabelada yön değişti. Benzine ve motorine indirim gelmesiyle birlikte vatandaşlar "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?" "Motorin kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve savaşın etkileri enerji piyasalarında belirleyici olmaya devam ediyor. ABD–İsrail–İran hattında çatışmalar 26. gününe girerken, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte akaryakıt tabelasında yeni fiyat güncellemeleri devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 58 kuruş, motorin grubunda 3 lira 7 kuruşluk dikkat çeken bir indirim gerçekleşti. LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yaşanan bu değişimlerle birlikte vatandaşlar "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL'ye geriledi?" ve "LPG'de son durum ne?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

25 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.41 TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 73.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.46
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 43.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.41
Gazyağı 94.48
