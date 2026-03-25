Altın piyasasında dalgalı seyrin ardından yeniden toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. 25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons fiyatlarında yukarı yönlü hareketler öne çıkarken, yatırımcılar güncel alış-satış seviyelerini yakından takip ediyor.

Günün ilk saatlerinde gram altın 6.515,42 TL alış ve 6.516,37 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 11.264,00 TL’den alınıp 12.200,00 TL'den satılıyor. Yarım altın ise 22.528,00 TL alış ve 23.836,00 TL satış seviyesinde.

Cumhuriyet altını 44.850,00 TL alış ve 47.531,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken, ata altın 44.306,43 TL’den alıcı buluyor ve 45.583,94 TL'den satılıyor. Tam altın ise 42.963,81 TL alış ve 43.965,57 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda ise ons altın 4.570,53 dolar alış ve 4.571,32 dolar satış fiyatıyla yüzde 2'nin üzerinde yükseliş sergileyerek yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.