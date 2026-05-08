Benzinde 53 kuruşluk zammın ardından tabela fiyatlarına bu kez 68 kuruşluk indirim yansıdı. Sektör kaynaklarına göre şimdi de motorinde 7,17 TL'lik indirim bekleniyor. İşte 8 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 2 TL’lik zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanırken, artış pompaya 53 kuruş olarak yansımıştı. Son olarak benzinin litre fiyatında 68 kuruşluk indirim uygulanırken, sektör kaynakları şimdi de motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirimin gündemde olduğunu belirtti.
MOTORİNE 7,17 TL İNDİRİM BEKLENİYOR
Petrol ve akaryakıt piyasası uzmanı Olcay Aydilek, motorin fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Aydilek, motorinde beklenen 7,17 TL'lik indirimin eşel mobil sistemine bağlı olarak değişebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eşel mobil sistemi işletilirse indirimin yüzde 75'i ÖTV'ye kesilecek. Kalan yüzde 25'i pompa fiyatına yansıtılacak. Bu durumda indirim 1,79 TL ile sınırlı kalacak. Eşel mobil devreye girmezse 7,17 TL indirim yapılacak."
Aydilek ayrıca akaryakıt fiyatlarına ilişkin netleşme için bugün saat 16.00’nın beklenmesi gerektiğini ifade etti.
8 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,79 TL
Motorin: 71,77 TL
LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,65 TL
Motorin: 71,63 TL
LPG: 33,29 TL
Ankara
Benzin: 64,76 TL
Motorin: 72,89 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir
Benzin: 65,04 TL
Motorin: 73,16 TL
LPG: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine göre hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişimler, dağıtım şirketleri aracılığıyla pompa fiyatlarına yansıyor.