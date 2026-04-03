Bakan Kurum’un açıklamasına göre İstanbul’un yeni hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura çekimi 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenecek olan törenle birlikte, binlerce ailenin konut hayali gerçeğe dönüşecek.

Bakan Kurum, kura sonrası sürecin hızla ilerleyeceğini ve konutların 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağını müjdeledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE "3 MİLYON TL" DESTEĞİ

Bakan Kurum’un açıklamalarında diğer kritik başlık ise İstanbul’un deprem direncini artırmaya yönelik hazırlanan dev destek paketi oldu. Kurum, riskli yapıların hızla tahliye edilmesi ve güvenli konutların inşası için şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz."

Bu paketle birlikte, İstanbul’da "Yarısı Bizden" kampanyası ve benzeri kentsel dönüşüm projelerinin vites yükseltmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Açıklanan bu kararlar sadece yeni konut üretimini değil, aynı zamanda mevcut yapı stokunun yenilenmesini de kapsıyor.

25 Nisan'daki kura çekimiyle birlikte binlerce kişinin ev sahibi, 3 milyon TL’lik destek paketiyle de İstanbul’un dönüşüm sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Özetle Süreç:

• Kura Tarihi: 25 Nisan

• Teslim Hedefi: 2 Yıl

• Dönüşüm Desteği: 3 milyon TL’ye kadar limit.