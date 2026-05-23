Borsa İstanbul'un işlem hacmi yönünden en aktif kurumlarından biri olan Yapı Kredi Yatırım, endekste satıcılı seyrin hakim olduğu 18-22 Mayıs 2026 haftasını net para çıkışıyla geride bıraktı.
Yapı Kredi Yatırım’ın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim -1.245.542.956 TL (-1,24 milyar TL) olarak kayıtlara geçti. Kurumun haftalık stratejisinde alım tarafında devasa bir SASA ağırlığı göze çarparken, satım tarafında ise bilişim, bankacılık ve gıda hisseleri ön plana çıktı.
YAPI KREDİ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER
Yapı Kredi Yatırım, bu hafta alım iştahının neredeyse üçte birini (%32,25) tek bir şirkete yönlendirdi. Kurum, hafta boyunca 120 milyon lottan fazla Sasa Polyester (SASA) hissesi toplayarak tahtanın en güçlü alıcıları arasında yer aldı. Onu gayrimenkul ve gıda/enerji odaklı yan tahtalar takip etti.
SASA: 120.814.811,00 Net Lot | Payı: %32,25 | Maliyet: 2,632 TL
ADESE: 16.787.833,00 Net Lot | Payı: %4,48 | Maliyet: 0,996 TL
KTLEV: 14.731.143,00 Net Lot | Payı: %3,93 | Maliyet: 115,677 TL
CANTE: 10.002.479,00 Net Lot | Payı: %2,67 | Maliyet: 1,509 TL
TRILC: 9.697.616,00 Net Lot | Payı: %2,59 | Maliyet: 2,583 TL
Diğer Hisseler: 202.641.472,00 Net Lot | Payı: %54,08
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
PAHOL: -23.601.861,00 Net Lot | Payı: %9,04 | Maliyet: 1,659 TL
ALBRK: -16.799.624,00 Net Lot | Payı: %6,43 | Maliyet: 7,767 TL
TUKAS: -9.548.686,00 Net Lot | Payı: %3,66 | Maliyet: 2,567 TL
FENER: -9.273.728,00 Net Lot | Payı: %3,55 | Maliyet: 4,248 TL
PSGYO: -8.822.623,00 Net Lot | Payı: %3,38 | Maliyet: 3,048 TL
Diğer Hisseler: -193.180.078,00 Net Lot | Payı: %73,95
