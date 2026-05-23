Yapı Kredi Yatırım’ın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim -1.245.542.956 TL (-1,24 milyar TL) olarak kayıtlara geçti. Kurumun haftalık stratejisinde alım tarafında devasa bir SASA ağırlığı göze çarparken, satım tarafında ise bilişim, bankacılık ve gıda hisseleri ön plana çıktı.

YAPI KREDİ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım, bu hafta alım iştahının neredeyse üçte birini (%32,25) tek bir şirkete yönlendirdi. Kurum, hafta boyunca 120 milyon lottan fazla Sasa Polyester (SASA) hissesi toplayarak tahtanın en güçlü alıcıları arasında yer aldı. Onu gayrimenkul ve gıda/enerji odaklı yan tahtalar takip etti.

SASA: 120.814.811,00 Net Lot | Payı: %32,25 | Maliyet: 2,632 TL

ADESE: 16.787.833,00 Net Lot | Payı: %4,48 | Maliyet: 0,996 TL

KTLEV: 14.731.143,00 Net Lot | Payı: %3,93 | Maliyet: 115,677 TL

CANTE: 10.002.479,00 Net Lot | Payı: %2,67 | Maliyet: 1,509 TL

TRILC: 9.697.616,00 Net Lot | Payı: %2,59 | Maliyet: 2,583 TL

Diğer Hisseler: 202.641.472,00 Net Lot | Payı: %54,08

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

PAHOL: -23.601.861,00 Net Lot | Payı: %9,04 | Maliyet: 1,659 TL

ALBRK: -16.799.624,00 Net Lot | Payı: %6,43 | Maliyet: 7,767 TL

TUKAS: -9.548.686,00 Net Lot | Payı: %3,66 | Maliyet: 2,567 TL

FENER: -9.273.728,00 Net Lot | Payı: %3,55 | Maliyet: 4,248 TL

PSGYO: -8.822.623,00 Net Lot | Payı: %3,38 | Maliyet: 3,048 TL

Diğer Hisseler: -193.180.078,00 Net Lot | Payı: %73,95

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.