Borsa İstanbul'un en çok takip edilen yabancı aracı kurumlarından biri olan HSBC, piyasada yüksek oynaklığın hakim olduğu 18-22 Mayıs 2026 haftasını net satıcılı tamamladı.

Hafta boyunca kurumun gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim -1.834.380.970 TL (-1,83 milyar TL) olarak gerçekleşti. HSBC'nin haftalık stratejisinde en dikkat çeken unsur, alım tarafındaki neredeyse tüm sermayesini tek bir hisseye yönlendirmesi olurken; satım tarafında ise otomotiv ve gayrimenkul sektörleri başı çekti.

HSBC’NİN EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER

SASA : 209.439.486,00 Net Lot | Payı: %83,30 | Maliyet: 2,782 TL

AKBNK : 6.725.810,00 Net Lot | Payı: %2,67 | Maliyet: 63,533 TL

AKSA : 4.214.202,00 Net Lot | Payı: %1,68 | Maliyet: 10,828 TL

CCOLA : 3.524.883,00 Net Lot | Payı: %1,40 | Maliyet: 81,346 TL

PETKM : 3.110.358,00 Net Lot | Payı: %1,24 | Maliyet: 25,758 TL

Diğer Hisseler: 24.426.231,00 Net Lot | Payı: %9,71

HSBC nin bu hafta alıp sattığı hisseler (18-22 Mayıs 2026), Görsel 1

Kaynak: ForInvest

HSBC’NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

FROTO: -11.844.391,00 Net Lot | Payı: %17,81 | Maliyet: 87,944 TL

EKGYO: -11.395.008,00 Net Lot | Payı: %17,13 | Maliyet: 19,534 TL

YKBNK: -3.141.302,00 Net Lot | Payı: %4,72 | Maliyet: 29,15 TL

EFOR: -2.477.429,00 Net Lot | Payı: %3,72 | Maliyet: 10,116 TL

VKGYO: -2.411.019,00 Net Lot | Payı: %3,63 | Maliyet: 2,709 TL

Diğer Hisseler: -35.240.750,00 Net Lot | Payı: %52,99

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

