Borsa İstanbul'un en çok takip edilen yabancı aracı kurumlarından biri olan HSBC, piyasada yüksek oynaklığın hakim olduğu 18-22 Mayıs 2026 haftasını net satıcılı tamamladı.
Hafta boyunca kurumun gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim -1.834.380.970 TL (-1,83 milyar TL) olarak gerçekleşti. HSBC'nin haftalık stratejisinde en dikkat çeken unsur, alım tarafındaki neredeyse tüm sermayesini tek bir hisseye yönlendirmesi olurken; satım tarafında ise otomotiv ve gayrimenkul sektörleri başı çekti.
HSBC’NİN EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER
SASA : 209.439.486,00 Net Lot | Payı: %83,30 | Maliyet: 2,782 TL
AKBNK : 6.725.810,00 Net Lot | Payı: %2,67 | Maliyet: 63,533 TL
AKSA : 4.214.202,00 Net Lot | Payı: %1,68 | Maliyet: 10,828 TL
CCOLA : 3.524.883,00 Net Lot | Payı: %1,40 | Maliyet: 81,346 TL
PETKM : 3.110.358,00 Net Lot | Payı: %1,24 | Maliyet: 25,758 TL
Diğer Hisseler: 24.426.231,00 Net Lot | Payı: %9,71
Kaynak: ForInvest
HSBC’NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
FROTO: -11.844.391,00 Net Lot | Payı: %17,81 | Maliyet: 87,944 TL
EKGYO: -11.395.008,00 Net Lot | Payı: %17,13 | Maliyet: 19,534 TL
YKBNK: -3.141.302,00 Net Lot | Payı: %4,72 | Maliyet: 29,15 TL
EFOR: -2.477.429,00 Net Lot | Payı: %3,72 | Maliyet: 10,116 TL
VKGYO: -2.411.019,00 Net Lot | Payı: %3,63 | Maliyet: 2,709 TL
Diğer Hisseler: -35.240.750,00 Net Lot | Payı: %52,99
