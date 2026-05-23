Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli aracı kurumlarından biri olan Tera Yatırım, dalgalı ve oynaklığın tavan yaptığı 18-22 Mayıs 2026 haftasında piyasada adeta gövde gösterisi yaptı.
Tera Yatırım’ın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 12.835.886.260 TL (12,8 milyar TL) gibi devasa bir seviyeye ulaşarak piyasadaki likiditenin büyük bir kısmını oluşturdu. Kurumun alım tarafında gayrimenkul, enerji ve sanayi hisseleri ağırlık kazanırken; satım listesinde bankacılık ve perakende hisseleri başı çekti.
TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
PEKGY: 115.544.972,00 Net Lot | Payı: %28,36 | Maliyet: 13,662 TL
IZENR: 62.105.354,00 Net Lot | Payı: %15,24 | Maliyet: 12,467 TL
SASA : 56.835.887,00 Net Lot | Payı: %13,95 | Maliyet: 2,774 TL
TEHOL : 37.685.549,00 Net Lot | Payı: %9,25 | Maliyet: 29,029 TL
TSPOR : 30.502.095,00 Net Lot | Payı: %7,49 | Maliyet: 0,977 TL
Diğer Hisseler: 104.763.070,00 Net Lot | Payı: %25,71
Kaynak: ForInvest
TERA YATIRIM’IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
YKBNK: -6.938.780,00 Net Lot | Payı: %11,02 | Maliyet: 32,518 TL
ADESE: -5.462.922,00 Net Lot | Payı: %8,68 | Maliyet: 1,014 TL
SEYKM: -2.934.428,00 Net Lot | Payı: %4,66 | Maliyet: 4,761 TL
ALBRK: -2.821.750,00 Net Lot | Payı: %4,48 | Maliyet: 8,002 TL
MRGYO: -2.073.158,00 Net Lot | Payı: %3,29 | Maliyet: 1,524 TL
Diğer Hisseler: -42.734.148,00 Net Lot | Payı: %67,87
