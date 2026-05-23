Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli aracı kurumlarından biri olan Tera Yatırım, dalgalı ve oynaklığın tavan yaptığı 18-22 Mayıs 2026 haftasında piyasada adeta gövde gösterisi yaptı.

Tera Yatırım’ın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 12.835.886.260 TL (12,8 milyar TL) gibi devasa bir seviyeye ulaşarak piyasadaki likiditenin büyük bir kısmını oluşturdu. Kurumun alım tarafında gayrimenkul, enerji ve sanayi hisseleri ağırlık kazanırken; satım listesinde bankacılık ve perakende hisseleri başı çekti.

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

PEKGY: 115.544.972,00 Net Lot | Payı: %28,36 | Maliyet: 13,662 TL

IZENR: 62.105.354,00 Net Lot | Payı: %15,24 | Maliyet: 12,467 TL

SASA : 56.835.887,00 Net Lot | Payı: %13,95 | Maliyet: 2,774 TL

TEHOL : 37.685.549,00 Net Lot | Payı: %9,25 | Maliyet: 29,029 TL

TSPOR : 30.502.095,00 Net Lot | Payı: %7,49 | Maliyet: 0,977 TL

Diğer Hisseler: 104.763.070,00 Net Lot | Payı: %25,71

Kaynak: ForInvest

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

YKBNK: -6.938.780,00 Net Lot | Payı: %11,02 | Maliyet: 32,518 TL

ADESE: -5.462.922,00 Net Lot | Payı: %8,68 | Maliyet: 1,014 TL

SEYKM: -2.934.428,00 Net Lot | Payı: %4,66 | Maliyet: 4,761 TL

ALBRK: -2.821.750,00 Net Lot | Payı: %4,48 | Maliyet: 8,002 TL

MRGYO: -2.073.158,00 Net Lot | Payı: %3,29 | Maliyet: 1,524 TL

Diğer Hisseler: -42.734.148,00 Net Lot | Payı: %67,87

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

