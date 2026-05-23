Hafta boyunca dev kurumlar arasında milyonlarca lotluk el değiştirmeler yaşanırken, SASA tahtasındaki net denge -72.647.451,00 TL (72,6 milyon TL net çıkış) olarak gerçekleşti. İlk 5 alıcının toplamı 631,8 milyon lotu bulurken, ilk 5 satıcının toplamı ise 704,5 milyon lota ulaştı. Yabancı kurumlar tahtayı savunmak için yoğun alım yaparken, yerli aracı kurumların güçlü satışları dikkat çekti.

EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

HSBC: 209.439.486,00 Net Lot | Payı: %23,15 | Maliyet: 2,782 TL

ÜNLÜ: 152.338.077,00 Net Lot | Payı: %16,84 | Maliyet: 2,76 TL

YAPI KREDİ: 120.814.811,00 Net Lot | Payı: %13,36 | Maliyet: 2,632 TL

BANK OF AMERICA (BofA): 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %9,07 | Maliyet: 2,694 TL

GEDİK: 67.239.383,00 Net Lot | Payı: %7,43 | Maliyet: 2,683 TL

Diğer Alıcılar: 272.753.692,00 Net Lot | Payı: %30,15

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

İNFO: -282.170.510,00 Net Lot | Payı: %31,19 | Maliyet: 2,626 TL

TEB: -176.803.942,00 Net Lot | Payı: %19,54 | Maliyet: 2,738 TL

DENİZ: -105.452.933,00 Net Lot | Payı: %11,66 | Maliyet: 2,82 TL

OYAK: -95.356.660,00 Net Lot | Payı: %10,54 | Maliyet: 2,677 TL

QNB: -44.728.384,00 Net Lot | Payı: %4,94 | Maliyet: 2,647 TL

Diğer Satıcılar: -200.106.241,00 Net Lot | Payı: %22,12

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.