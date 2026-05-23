Google Haberler

Sasa Polyester (SASA), endeksin sert dalgalandığı 18-22 Mayıs 2026 haftasında aracı kurumların en büyük savaş alanlarından biri oldu.

Hafta boyunca dev kurumlar arasında milyonlarca lotluk el değiştirmeler yaşanırken, SASA tahtasındaki net denge -72.647.451,00 TL (72,6 milyon TL net çıkış) olarak gerçekleşti. İlk 5 alıcının toplamı 631,8 milyon lotu bulurken, ilk 5 satıcının toplamı ise 704,5 milyon lota ulaştı. Yabancı kurumlar tahtayı savunmak için yoğun alım yaparken, yerli aracı kurumların güçlü satışları dikkat çekti.

EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

HSBC: 209.439.486,00 Net Lot | Payı: %23,15 | Maliyet: 2,782 TL

ÜNLÜ: 152.338.077,00 Net Lot | Payı: %16,84 | Maliyet: 2,76 TL

YAPI KREDİ: 120.814.811,00 Net Lot | Payı: %13,36 | Maliyet: 2,632 TL

BANK OF AMERICA (BofA): 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %9,07 | Maliyet: 2,694 TL

GEDİK: 67.239.383,00 Net Lot | Payı: %7,43 | Maliyet: 2,683 TL

Diğer Alıcılar: 272.753.692,00 Net Lot | Payı: %30,15

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (18-22 Mayıs 2026), Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

İNFO: -282.170.510,00 Net Lot | Payı: %31,19 | Maliyet: 2,626 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TEB: -176.803.942,00 Net Lot | Payı: %19,54 | Maliyet: 2,738 TL

DENİZ: -105.452.933,00 Net Lot | Payı: %11,66 | Maliyet: 2,82 TL

OYAK: -95.356.660,00 Net Lot | Payı: %10,54 | Maliyet: 2,677 TL

QNB: -44.728.384,00 Net Lot | Payı: %4,94 | Maliyet: 2,647 TL

Diğer Satıcılar: -200.106.241,00 Net Lot | Payı: %22,12

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (18-22 Mayıs 2026)Yapı Kredi Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (18-22 Mayıs 2026)
Aselsan (ASELS) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?Aselsan (ASELS) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?

Google Haberler