Sasa Polyester (SASA), endeksin sert dalgalandığı 18-22 Mayıs 2026 haftasında aracı kurumların en büyük savaş alanlarından biri oldu.
Hafta boyunca dev kurumlar arasında milyonlarca lotluk el değiştirmeler yaşanırken, SASA tahtasındaki net denge -72.647.451,00 TL (72,6 milyon TL net çıkış) olarak gerçekleşti. İlk 5 alıcının toplamı 631,8 milyon lotu bulurken, ilk 5 satıcının toplamı ise 704,5 milyon lota ulaştı. Yabancı kurumlar tahtayı savunmak için yoğun alım yaparken, yerli aracı kurumların güçlü satışları dikkat çekti.
EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR
HSBC: 209.439.486,00 Net Lot | Payı: %23,15 | Maliyet: 2,782 TL
ÜNLÜ: 152.338.077,00 Net Lot | Payı: %16,84 | Maliyet: 2,76 TL
YAPI KREDİ: 120.814.811,00 Net Lot | Payı: %13,36 | Maliyet: 2,632 TL
BANK OF AMERICA (BofA): 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %9,07 | Maliyet: 2,694 TL
GEDİK: 67.239.383,00 Net Lot | Payı: %7,43 | Maliyet: 2,683 TL
Diğer Alıcılar: 272.753.692,00 Net Lot | Payı: %30,15
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR
İNFO: -282.170.510,00 Net Lot | Payı: %31,19 | Maliyet: 2,626 TL
TEB: -176.803.942,00 Net Lot | Payı: %19,54 | Maliyet: 2,738 TL
DENİZ: -105.452.933,00 Net Lot | Payı: %11,66 | Maliyet: 2,82 TL
OYAK: -95.356.660,00 Net Lot | Payı: %10,54 | Maliyet: 2,677 TL
QNB: -44.728.384,00 Net Lot | Payı: %4,94 | Maliyet: 2,647 TL
Diğer Satıcılar: -200.106.241,00 Net Lot | Payı: %22,12
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.