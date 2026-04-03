Torba yasa teklifinde yer alan ve pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınmasını öngören 12'nci madde, yapılan değerlendirmeler sonucunda metinden çıkarıldı.

YÜZDE 20 ÖTV ÖNGÖRÜLÜYORDU

Söz konusu düzenlemeye göre; Tabii veya kültür incileri, işlenmiş ya da işlenmemiş elmaslar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan üretilen eşyalar için yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması planlanıyordu.

MÜCEVHERLERDE ÖTV ORANI KAÇ?

Mücevherlerde şu an için ÖTV bulunmazken, yüzde 20 oranında KDV (Katma Değer Vergisi) uygulanmaya devam etmektedir.