Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 178 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan ve Aralık 2024'ten bu yana en yüksek artışı gösteren tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam, sağlık hizmetleri, inşaat ile taşımacılık ve depolama sektörlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ayı verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, şubat verisi aşağı yönlü revize edildi. Tarım dışı istihdamda ocakta kaydedilen artış 126 binden 160 bine çıkarılırken, şubat ayında istihdamda yaşanan düşüş 92 binden 133 bine çekildi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

ABD'de işsizlik oranı martta 0,1 puan azalışla yüzde 4,3'e indi.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, şubat ayında olduğu gibi yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, martta 332 bin azalarak 7 milyon 239 bine inerken, iş gücüne katılma oranı yüzde 62'den 61,9'a düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati martta 34,2 saate geriledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 37,38 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.