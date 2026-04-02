Borsa İstanbul’da işlem gören Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nde (BİST: ARZUM) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sermayenin yaklaşık %51’ini temsil eden paylara sahip gerçek kişi ortakların, sahip oldukları hisselerin tamamının ya da bir kısmının satışı için potansiyel alıcılarla görüşme kararı aldığı bildirildi.

Bu kapsamda söz konusu satış süreci için gerekli yetkilendirmelerin yapılmasına karar verildiği ifade edilirken, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği belirtildi.

Kontrol Hissesi El Değiştirebilir

Açıklamada yer alan %51 oranı, şirketin yönetim kontrolünü ifade etmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu payların devri halinde Arzum’un yönetim yapısında önemli değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle gelişme, yatırımcılar tarafından “olası devir süreci” olarak yorumlanıyor. Öte yandan şirket, söz konusu bilginin daha önce kamuoyuna açıklanmasının ertelendiğini de duyurdu. Görüşmelerin sağlıklı yürütülebilmesi adına alınan bu kararın, 30 Ocak 2026 tarihli yönetim kararı kapsamında uygulandığı belirtildi.

Bu detay, satış sürecine ilişkin temasların aslında bir süredir devam ettiğine işaret ediyor. Şu aşamada potansiyel alıcıya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası bir hisse devrinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Arzum’da yaşanan bu gelişme, özellikle kontrol hissesi devri ihtimali nedeniyle önümüzdeki dönemde hisse performansı üzerinde belirleyici olabilir.