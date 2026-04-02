AYES Çelik (AYES), yılda %233 getiri sağlamasının ardından yatırımcılarına bir de kâr payı sürprizi yaşattı. Şirket, hem nakit temettü hem de 350 milyon TL bedelsiz pay dağıtacağını KAP'a bildirdi.

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES), 2024 yılı kârını ortaklarıyla paylaşmak için harekete geçti. Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunulmak üzere kapsamlı bir kâr dağıtım teklifi hazırladı.

Rakamlar ne diyor?

SPK'ya göre 1,035 milyar TL net dönem kârı açıklayan şirket, geçmiş yıl zararlarının mahsubu ve yasal yedek ayrımının ardından 635,6 milyon TL dağıtılabilir kâra ulaştı. Bu kârın 395 milyon TL'si ortaklara aktarılacak.

Nakit tarafında hisse başına brüt 0,3529 TL, net ise 0,30 TL temettü ödenecek. Toplam nakit temettü tutarı 45 milyon TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 350 milyon TL tutarında bedelsiz pay dağıtılacak. Toplam dağıtım oranı ise %263,33 seviyesine ulaşıyor.

Takvim netleşti

Nakit temettü ödemesi 1 Haziran 2026'da başlayacak. Kayıt tarihi 2 Haziran, hesaplara geçiş tarihi ise 3 Haziran olarak açıklandı. Kâr dağıtım teklifi, 5 Mayıs 2026'daki olağan genel kurul toplantısında ortakların oyuna sunulacak.

Performansa bakıldığında AYES hissesinin son bir yılda %233 oranında değer kazandığı görülüyor. Şimdi bu çarpıcı yükselişin üstüne çifte kâr payı da ekleniyor.