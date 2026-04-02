Borsa İstanbul yatırımcıları için 2024 zorlu geçti. Ardından 2025 geldi, daha da zorlu geçti. İki yıl üst üste aynı tablo: Endeks yükselde, cep boşaldı.

BIST 100, 2025 yılını nominal yüzde 15,37 artışla kapattı. Kulağa iyi gibi geliyor. Ama enflasyondan arındırıldığında rakam tersine döndü: Yatırımcı yaklaşık yüzde 11,73 reel kayıp yaşadı. Bir önceki yıl da farklı değildi. BIST 100, 2024'te nominal olarak yüzde 34 yükselmiş, ancak reel olarak yatırımcısına yüzde 6,8 kaybettirmişti. Kısaca: İki yıl boyunca nominal artış var, reel kayıp var.

2025'te Ne Oldu?

Yılın başında tablo umut verici görünüyordu. Faiz indirimi beklentileri, dezenflasyon süreci ve artan yabancı ilgisi borsaya iyimser bir hava taşımıştı. Yabancı yatırımcı stoğu 42,4 milyar dolarla rekor kırmış, bu durum yapısal bir iyileşmeye işaret eder gibi görünmüştü.

Sonra Mart geldi.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun başlamasıyla borsadan kaçış başladı; yabancı yatırımcı ilk terk eden oldu. Endeks bu kırılmadan bir daha tam anlamıyla toparlanamadı. Yılın son aylarında bazı hafif giriş sinyalleri gelse de hasar telafi edilemedi.

Kazananlar Yine Ayrıydı

Genel tablo kötü olsa da borsanın içinde kazananlar her zaman var. Teknoloji endeksi 2025'te yüzde 48 reel getiri sağladı; bunda Aselsan hissesinin yüzde 191,54 yükselmesi belirleyici oldu. Madencilik endeksi de yüzde 32 reel getiriyle öne çıktı.

Ama endeksin tamamı değil, içindeki belirli hisseler kazandı. 2025'in ilk yedi ayında BIST 100'deki 100 hisseden yalnızca 17'si enflasyonu geride bırakmayı başardı. Yani doğru hisseyi seçemeyenler için borsa, yükselen bir endekse rağmen para eritme aracına dönüştü.

Gerçek kazanan ise borsanın dışındaydı. 2025'te gram altın yüzde 100 yükselirken reel getirisi yüzde 53'e dayandı.

2026'ya Girerken Tablo

BIST 100, 18 Şubat 2026'da 14.532 puanla tarihi zirvesine ulaştı. Ancak ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla sert bir düzeltme yaşandı. Endeks Mart başında 13.100 seviyesine kadar geriledi; buna karşın TCMB, liranın değer kaybını frenlemek için gecelik faizi 300 baz puan artırmak zorunda kaldı.

Enflasyon cephesinde de net bir rahatlama yok. Piyasa katılımcıları 2026 yıl sonu enflasyon tahminini revize ederek yüzde 26,38 seviyesine çekti. Bu, 2025'ten daha düşük bir rakam; ancak borsanın enflasyonu geçmesi için ciddi bir yükseliş performansı şart.

Baskılar sadece içeriden gelmiyor. Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, yeni enflasyonist riskler yarattı ve piyasalar merkez bankasının faiz indirim döngüsünü durdurabileceğini fiyatlamaya başladı.

Peki 2026'da Enflasyonu Yenebilir mi?

İmkânsız değil, ama kolay da değil. Faiz indirimlerinin sürmesi, enflasyonun belirgin biçimde gerilemesi ve siyasi istikrarın korunması gerekiyor. Bu üç koşulun aynı anda sağlandığı senaryoda borsa enflasyonun üzerine çıkabilir. Ancak jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve döviz kurundaki baskılar yatırımcının önündeki en büyük engeller olmaya devam ediyor.

İki yıl üst üste aldatılan yatırımcı haklı olarak temkinli. Borsanın 2026'yı farklı kapatması için salt iyi niyete değil, makroekonomik tablonun gerçekten dönmesine ihtiyaç var.