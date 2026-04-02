Mayıs ayı yatırımcılar açısından dikkat çeken bir takvim sunuyor. Özellikle ayın son haftasına denk gelen Kurban Bayramı tatili, işlem günlerini ciddi şekilde azaltırken, piyasada likidite ve fiyatlama davranışları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Resmi Tatiller ve Bayram Etkisi

Mayıs ayında Borsa İstanbul’un kapalı olacağı resmi tatiller şu şekilde:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Buna ek olarak Kurban Bayramı kapsamında 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde de Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.

Bayram arifesi olan 26 Mayıs’ta ise piyasalar yarım gün açık olacak.

Hafta Sonlarıyla Birlikte 16 Gün Kapalı

Mayıs ayındaki 10 günlük hafta sonu tatiline, 5 günlük resmi tatil eklendiğinde Borsa İstanbul’da toplam kapalı gün sayısı 15’e ulaşıyor. Arife günü yarım gün işlem yapılması da dikkate alındığında, piyasanın tam kapasite çalışmadığı gün sayısı 16’ya çıkıyor.

Bu durum, ay genelinde işlem günlerinin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre bu tür uzun tatil dönemleri öncesinde yatırımcıların pozisyonlarını azaltma eğilimi artarken, tatil sonrası dönemde ise fiyatlarda sert hareketler görülebiliyor. Özellikle bayram öncesi son işlem günlerinde hacim düşüşü ve dalgalanmanın artması dikkat çekerken, tatil dönüşünde oluşabilecek “gapli açılışlar” yatırımcılar açısından risk ve fırsatı aynı anda barındırıyor.

Yatırımcılar İçin Kritik Takvim

Mayıs ayında işlem günlerinin azalması, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için zamanlama riskini artırıyor. Uzun tatil periyotları, hem yurtiçi hem de küresel gelişmelerin fiyatlara tek seferde yansımasına neden olabiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların, özellikle ayın son haftasına girerken pozisyonlarını gözden geçirmeleri ve takvimi yakından takip etmeleri önem taşıyor.