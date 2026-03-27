SPK, 26 Mart 2026 tarihli bülteninde Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzına onay verdi. Paylar 21,10 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/18 sayılı bülteninde yeni bir halka arzı daha duyurdu. Buna göre Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) paylarının halka arzı resmen onaylandı. Halka arz kapsamında şirketin mevcut sermayesi 595,3 milyon TL’den 701 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu artışın 105,6 milyon TL’lik kısmı bedelli sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan halka arz yalnızca sermaye artırımıyla sınırlı kalmayacak. Mevcut ortaklardan 70,3 milyon TL nominal değerli payın da satışa konu edileceği açıklandı. Bu payların, şirket ortaklarından Ali İbrahim Ağaoğlu’na ait olduğu belirtildi. Halka arzda yatırımcılara sunulacak payların satış fiyatı ise 21,10 TL olarak belirlendi. Sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek satışta, talep toplama sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaç Lot Düşer? İşte İlk Hesaplama

Toplamda yaklaşık 176 milyon lotluk arz büyüklüğü dikkat çekerken, bireysel yatırımcıya ayrılacak pay oranına ve katılım sayısına göre dağılım şekillenecek.

Piyasadaki son halka arzlar baz alındığında %70–80 bireysel yatırımcı dağılımı ve 3–4 milyon katılım senaryosu öne çıkıyor. Bu çerçevede yapılan hesaplamalara göre:

3 milyon katılımda yaklaşık 40–47 lot

4 milyon katılımda yaklaşık 30–35 lot dağıtım gerçekleşebilir.

Bu da yatırımcı başına yaklaşık 600 TL ile 1.050 TL arasında bir katılım büyüklüğüne işaret ediyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arzı, son dönemde artan GYO ilgisi nedeniyle piyasada yakından takip ediliyor. 2026 yılında hız kesmeden devam eden halka arz sürecine eklenen bu yeni arzın, yatırımcı ilgisini çekmesi bekleniyor.

Hukuki Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.