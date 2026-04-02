Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde devam eden yargılamada, salı gününden bu yana sanık avukatları tahliye taleplerine ilişkin savunmalarını sunuyor.

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, bugün saat 20:00 sularında tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını vermesi öngörülüyor.

SAVCILIKTAN 7 İSİM İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Duruşmanın seyrini değiştirebilecek hamle, salı günkü oturumda savcılıktan gelmişti. Savcılık makamı;

• İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu,

• Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı

dahil olmak üzere toplam 7 ismin, delil durumu ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi. Bugün ise gözler, Ekrem İmamoğlu ve diğer üst düzey isimlerin avukatlarının yapacağı savunmalara çevrildi.

2 BİN 430 YIL HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu, üniversite diplomasının iptalinden hemen sonra 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 800 sayfalık dev iddianamede, İmamoğlu "suç örgütü lideri" olmakla itham ediliyor. Talep edilen ceza ise tam 2 bin 430 yıl.

SANIK SANDALYESİNDE TANIDIK İSİMLER

Bugünkü duruşmaya, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ve İBB bürokratlarından oluşan geniş bir kadro katılıyor:

• Siyasetçiler: Ekrem İmamoğlu, Emrah Resul Şahan (Şişli), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü), Aykut Erdoğdu.

• Bürokratlar ve Danışmanlar: Murat Ongun, Fatih Keleş ve Cevat Kaya.

12 YILLIK "YARGILAMA HEDEFİ"

Dava dosyasına giren "yargılama hedef süre formu" ise sürecin ne kadar uzun soluklu olacağını ortaya koyuyor.

Mahkeme, davanın tamamlanması için 4 bin 600 günlük (yaklaşık 12,5 yıl) bir azami süre öngördü.