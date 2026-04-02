Gökyüzüyle buluşmanın 2’nci yılını kutlayan AJet, bu güne özel tüm yurt içi uçuşları biletlerini yüzde 20 indirimli olarak satışa sunuldu.
Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet’in ikinci yıl kampanyası, sonbahardan kışa uzanan geniş bir tarih aralığında seyahatleri için planlama fırsatı sunuyor.
İndirimli biletler, 2 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00’den 3 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 21 Eylül ??" 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak. Biletler yalnızca; AJet Mobil üzerinden alınabilecek.
