Altın tüm rekorları kırarken çok daha az konuşulan iki metal sessiz sedasız yatırımcıların radarına girdi. Platinyum ve paladyum, 2025'te fiyat performansıyla pek çok varlık sınıfını geride bıraktı. Peki bu yükseliş devam edecek mi?

Rakamlar Ne Söylüyor?

Platinyum 2025 yılı boyunca yaklaşık %76, paladyum ise %56 değer kazandı. Paladyum için bu, 2017'den bu yana en iyi yıllık performans oldu.

Reuters'ın 30 analist ve trader'la yaptığı ankette platinyum için 2026 medyan fiyat tahmini ons başına 1.550 dolar olarak belirlendi; bu, üç ay önceki 1.272 dolarlık tahmininin çok üzerinde. Paladyum için ise medyan tahmin 1.262,50 dolar; bir önceki anketteki 1.100 dolara kıyasla belirgin bir yukarı revizyon.

Platinyumda Kök Sorun: Maden Arzı Yetmiyor

Platinyum fiyatlarının yükselişinin arkasındaki temel neden spekülasyon değil, yapısal bir arz açığı.

Dünya Platinyum Yatırım Konseyi'nin (WPIC) verilerine göre 2026, platinyum için art arda dördüncü açık yılı olacak; beklenen kıtlık yaklaşık 240.000 ons. 2023'ten bu yana biriken toplam açık 2026 sonunda yaklaşık 3 milyon onsa ulaşacak.

Bunun somut bir karşılığı var: Yerüstü platinyum stokları 2025 sonu itibarıyla %42 erimişti; geriye sadece dört aylık küresel talebi karşılayacak kadar metal kaldı.

Sorun, fiyat yükselince arzın kolayca artmaması. WPIC araştırma direktörü Edward Sterck'in ifadesiyle, "Bunlar büyük ölçüde derin yer altı madenleri; üretimi hızla artırabileceğiniz madenler değil. Gerçekçi bir bakışla, maden arzının öngörülebilir gelecekte mevcut seviyelerde kalacağını söyleyebiliriz."

Platinyum üretiminin yaklaşık %80'ini karşılayan Güney Afrika'da elektrik kesintileri, artan işçilik maliyetleri ve düşen maden cevheri kalitesi üretimi baskı altında tutuyor.

Paladyumda Farklı Bir Gerilim: Rusya Faktörü

Paladyum hikâyesi hem daha karmaşık hem de daha riskli.

Küresel paladyum arzının yaklaşık %40'ı Rusya'dan, %35'i Güney Afrika'dan geliyor. Talebin ise %85'i otomobil katalizörlerinden kaynaklanıyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından bu tablo daha da gergin bir hal aldı. ABD'li üretici Sibanye-Stillwater'ın önderliğinde başlatılan bir başvurunun ardından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Rusya'dan ithal edilen paladyumun ABD paladyum endüstrisine tehdit oluşturduğunu tespit etti ve Ticaret Bakanlığı tam bir soruşturma başlattı.

Rusya'nın bu metaldeki payı ABD ithalatının yaklaşık %40'ına karşılık geliyor. Olası bir tarife ya da ambargo fiyatları sert şekilde yukarı itebilir.

Elektrikli Araçlar Tehdidi: Gerçek mi, Abartılı mı?

Paladyum aleyhine sık dile getirilen argüman şu: elektrikli araçların yükselişi, içten yanmalı motora özgü olan katalizör talebini eritecek ve dolayısıyla paladyum fiyatları düşecek.

Ancak gerçek o kadar basit değil. Tarihsel olarak paladyum platinyumdan daha pahalı işlem görürdü; ancak bu durum 2025'in sonlarında tersine döndü çünkü platinyum piyasası büyük bir arz açığıyla karşı karşıya kaldı. Bu fiyat makası kapandıkça otomobil üreticileri katalizörlerde paladyum yerine platinyum kullanmayı değerlendiriyor; bu da paladyuma dolaylı bir destek sağlıyor.

Heraeus Precious Metals, elektrikli araçların pazar payı büyüdükçe paladyum talebinin azalacağını öngörse de bunu kısmen artan endüstriyel kullanımın telafi edeceğini belirtiyor.

Analistler Ne Bekliyor?

B2Broker analisti Murillo, "Arz açığı sorunu bir gecede çözülmez" diyerek 2026'da platinyum fiyatlarının 1.550–1.670 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor; ek arz şokları yaşanırsa 2.340 dolara kadar yükselebileceğini de ekliyor.

Bullion Exchanges ise paladyum için temel senaryoda 1.300–1.600 dolar aralığını öngörüyor; Rus paladyumuna yönelik yaptırımlar derinleşirse bu rakamın 1.800 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Türkiye İçin Ne Anlam Taşıyor?

Platinyum ve paladyum, Türkiye'de bireysel yatırımcılar için altın kadar erişilebilir değil. Ancak her iki metal de otomotiv sanayiinde kritik girdi niteliği taşıyor. Küresel arz kısıtları ve fiyat artışları, katalitik konvertör maliyetleri üzerinden araç fiyatlarına yansıyabilir. Dahası, jeopolitik risk iştahının arttığı dönemlerde bu metallerin değer kazanma eğilimi Türk yatırımcıların alternatif kıymetli maden sepetini gözden geçirmesi için bir sinyal niteliği taşıyor.