Altın bu yıl manşetleri domine ederken iki önemli metal sessiz sedasız güçlü bir performans sergiledi. Platin ve palladyum, 2025 yılında büyük çoğunluğun radarına girmeyen kazanımlar kaydetti. Ancak 2026 için uzmanların öngörüleri birbirinden keskin biçimde ayrışıyor.

Platin: Arz Açığı Fiyatı Destekliyor

Platin bugün 2.009 dolar seviyesinde işlem görüyor. 2025 yılında platin yüzde 121,8 değer kazandı. Bu performans altının bile gerisinde kaldı ama kripto ve hisse senedi odaklı yatırımcıların büyük bölümü bu ralliye dikkat etmedi.

Platinin güçlü performansının arkasında sağlam bir temel var. Metals Focus 2026 için üçüncü ardışık platin arz açığını öngörüyor. Açığın 480.000 onsa ulaşması bekleniyor ve bu maden arzının 12 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşılık geliyor.

Platinin hikayesinde Çin faktörü de öne çıkıyor. Londra Platin Haftası'nda dikkat çekici bir eğilim gözlemlendi: Çinli tüketicilerin altın takıdan platin takıya geçiş yaptığına dair güçlü kanıtlar ortaya çıktı. Çin'de takı aynı zamanda bir yatırım aracı işlevi gördüğünden bu geçiş platine olan talebi doğrudan etkiliyor.

Metals Focus 2026 için ortalama platin fiyatını 1.670 dolar olarak tahmin ediyor; bu bir önceki yıla göre yüzde 34'lük bir artışa karşılık geliyor. Ancak mevcut fiyat bu tahminin çok üzerinde olduğundan piyasanın analistlerden daha iyimser bir tablo fiyatladığı görülüyor.

Palladyum: Rusya Riski ve EV Tehdidi

Palladyum bugün 1.542 dolar seviyesinde. 2025'te yüzde 72,4 yükselen palladyum platinin gerisinde kaldı ama bu performans hiç de küçümsenecek bir rakam değil.

Palladyumun hikayesi iki karşıt güç arasında sıkışıp kalmış durumda. Bir yanda elektrikli araç büyümesi, diğer yanda Rusya arz riski.

Palladyum talebinin yüzde 80'inden fazlası otomotiv sektöründen geliyor. Bu metallerin katalitik konvertörlerde kullanıldığı düşünüldüğünde elektrikli araç penetrasyonunun artması uzun vadede ciddi bir talep baskısı yaratıyor.

Arz tarafında ise tablo daha gerilimli. Rusya dünya palladyum arzının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırımlar ve ticaret kısıtlamaları tedarik zincirinde ciddi baskılar oluşturdu. Rus rafinericiler Londra Platin ve Palladyum Pazarı'nın "İyi Teslimat Listeleri"nden çıkarıldı.

Trump yönetiminin elektrikli araç teşviklerini kaldırması palladyum için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'li tüketicilerin yüzde 77'sinin kendi eyaletlerinde şarj istasyonunda şarj etmek yerine benzin almayı ekonomik bulduğu hesaplandı. Bu tablo içten yanmalı motorlu araçlara olan talebi destekliyor ve dolayısıyla palladyum talebini ayakta tutuyor.

2026 İçin Uzman Tahminleri

Platin için tablo görece iyimser. Dünya Platin Yatırım Konseyi'ne göre 2025'teki güçlü fiyat performansı yatırım görünümünü cazip kılmaya devam ediyor. Kalıcı dış şoklar göz önünde bulundurulduğunda platin ve diğer değerli metallerin yatırım çekiciliği sürmekte.

Palladyum için tablo daha belirsiz. Heraeus Precious Metals 2026 için palladyum fiyat aralığını 950-1.500 dolar olarak öngörüyor. Elektrikli araçların pazar payı artmaya devam ederse palladyum pazarında fazlalık genişleyebilir. Ancak Rus palladyumuna yönelik ek yaptırımlar ve arz açığının derinleşmesi fiyatı 1.800 doların üzerine taşıyabilir.

Türk Yatırımcı İçin Ne Anlam İfade Ediyor

Altın ve gümüşe odaklanan Türk yatırımcı için platin ve palladyum hâlâ nispeten bilinmeyen bir alan. Ancak her iki metal de altın ile yüksek korelasyon gösteriyor ve arz kısıtları fiyat desteğini sürdürüyor.

Platinin Çin'deki takı talebinden, palladyumun ise içten yanmalı motorlu araç üretiminden beslendiği düşünüldüğünde her iki metalin de 2026 görünümü, küresel otomotiv sektörünün ve jeopolitik tablonun seyrini yakından takip etmeyi gerektiriyor.

