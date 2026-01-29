ABD Merkez Bankası’nın faizleri uzun süre yüksek tutma mesajı, doları güçlendirdi. DXY endeksinin 106 seviyesine yaklaşması, dolarla fiyatlanan tüm emtialar üzerinde baskı yarattı.

Tahvil faizlerinin cazibesi, fonları emtia pozisyonlarından çıkmaya itti.

Resesyon korkusu endüstriyi vuruyor

Yüksek faiz ortamı, otomotiv ve ağır sanayi gibi paladyum ve platin tüketen sektörlerde yavaşlama beklentisini artırdı.

Bu algı, fiyatlarda geleceğe yönelik talep iskonto edilmesine neden oldu.

Ancak rakamlar başka bir şey söylüyor

Goldman Sachs ve JP Morgan’ın Ocak 2026 raporlarında platin piyasasının yılı yaklaşık 600 bin ons arz açığıyla kapatacağı öngörülüyor.

Paladyumda ise Rusya ve Güney Afrika kaynaklı kısıtların etkisiyle üçüncü çeyrekten itibaren fiziki piyasada sıkışma bekleniyor.

Yıl sonu projeksiyonları yukarı yönlü

Bankaların konsensüs beklentileri:

• Platin: 1.700 – 1.800 dolar bandı

• Paladyum: 2.100 – 2.300 dolar bandı

Analistlere göre bugünkü düşüş, büyük resimde bir “temizlik hareketi” olabilir.