Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle sendikalar %20 ücret artışı talep etti. Şirketlerin teklifleri ise bu seviyenin oldukça altında kaldı. Görüşmelerin tıkanması, Rustenburg havzasında süresiz grev ihtimalini güçlendirdi.

Rustenburg neden kritik?

Bu bölge, dünya platin üretiminin kalbi olarak görülüyor. Geçmiş yıllarda burada yaşanan uzun süreli grevler, küresel fiyatlarda aylar süren sert rallilere yol açmıştı.

Olası bir üretim duruşu, yalnızca fiyatları değil, otomotiv ve hidrojen sektörlerinin tedarik zincirlerini de tehdit ediyor.

Fiziki piyasada sessiz alarm

Bazı rafinerilerin ileri teslimatlar için daha yüksek prim talep etmeye başlaması, arz tarafında görünmeyen bir stres biriktiğine işaret ediyor.