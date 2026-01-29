Dünyanın en büyük paladyum üreticilerinden Norilsk Nickel, kağıt üzerinde üretime devam ediyor. Ancak şirketin Sibirya’daki tesislerinde kullanılan Avrupa menşeli yüksek hassasiyetli ekipmanlara erişimin kısıtlanması, özellikle rafinaj ve saflaştırma aşamasında ciddi verim kayıplarına yol açıyor.

Sektör kaynaklarına göre 2026 itibarıyla paladyumun saflık oranı, işleme süresi ve fire miktarlarında bozulma gözlenmeye başladı. Bu durum, aynı miktar cevherden daha az “teslim edilebilir metal” çıkması anlamına geliyor.

Yedek parça krizi üretim takvimini bozdu

Norilsk yönetimi, Çin ve Hindistan merkezli üreticilerden yeni nesil ekipman sipariş etti. Ancak bu sistemlerin mevcut hatlara entegrasyonu aylar alıyor. Bazı rafinerilerde modernizasyon süreci nedeniyle dönemsel kapasite düşüşleri yaşanıyor.

Bu da Rusya’nın 2026 paladyum üretim hedeflerinde %8–12 bandında sapma riskini gündeme getirmiş durumda.

Sevkiyat hattı çöktü, Asya’ya mecburi yönelim

Avrupa merkezli lojistik ağların kapanmasıyla birlikte Rusya, paladyum ihracatını büyük ölçüde Kuzey Deniz Yolu üzerinden Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya kaydırdı. Ancak bu rota, özellikle kış aylarında operasyonel olarak son derece kırılgan.

Ocak ayında aşırı buzlanma nedeniyle onlarca yük gemisi Murmansk açıklarında beklemek zorunda kaldı. Buz kıran kapasitesinin yetersiz kalması, teslimat sürelerini haftalarca uzattı.

Kağıt piyasada düşüş, fiziki piyasada panik

Vadeli kontratlarda paladyum fiyatı 1.900 doların altına sarkarken, fiziki piyasada tablo tamamen farklı. Otomotiv ve kimya şirketleri, spot teslimatlar için %6–10 arası prim ödemeye başladı.

Bu durum, “metal var ama piyasada yok” şeklinde özetlenen yeni bir piyasa yapısının oluştuğunu gösteriyor.