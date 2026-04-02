Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık resmi rezerv verileri, İran Savaşı'nın bilançosunu rakamlarla ortaya koydu. Savaşın hemen öncesinde, 27 Şubat haftasında 91,8 milyar dolar olan net rezervler, hafta hafta düşerek 27 Mart itibarıyla 35,1 milyar dolara indi. Beş haftada yaşanan gerileme 56,7 milyar doları buldu.

Brüt rezervlerdeki tablo da benzer şekilde sert. 27 Şubat'ta 210,2 milyar dolar olan brüt rezervler 27 Mart'a gelindiğinde 155,3 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri 136,8 milyar dolardan 100 milyar dolara, döviz rezervleri ise 73,4 milyar dolardan 55,3 milyar dolara indi.

Swap hariç net rezervler ise en çarpıcı düşüşün yaşandığı kalem oldu. 27 Şubat'ta 78,9 milyar dolar olan bu gösterge, beş haftada 20,2 milyar dolara geriledi; yani değerinin dörtte üçünü yitirdi.

Tablonun bir diğer kritik boyutu ise Guidotti-Greenspan rezerv açığı. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in rezerv analizlerinde öne çıkardığı bu kural çerçevesinde bakıldığında, vadesi 1 yıldan az kalan dış borç stoku 239 milyar dolar seviyesinde sabit seyrederken swap hariç net rezervlere göre hesaplanan açık, 27 Şubat'taki 146,5 milyar dolardan 27 Mart'ta 218,8 milyar dolara yükseldi.

Eğilmez, savaşın başlarında yaptığı değerlendirmede "rezervlerin çoğunun ilk rüzgarda rezerv olmaktan çıkıp yükümlülüğe dönüşeceğini" belirtmişti. Haftalık veriler bu öngörünün rakamsal karşılığını sunuyor.