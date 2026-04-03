Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada “Gıda enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

HİZMET ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ VURGUSU

Yıllık hizmet enflasyonunun son bir yılda 16,1 puan azaldığını belirten Şimşek, “Hizmetlerdeki dezenflasyonun; kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz.” dedi.

Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi.



— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2026

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için gerekli adımları attıklarını belirten Şimşek, program döneminde oluşturulan mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alındığını hatırlattı.

Bakan Şimşek, “Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz.” dedi.