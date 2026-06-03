ADP tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında özel sektör istihdamı 122 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi istihdam artışının 120 bin kişi olması yönündeydi.

Böylece özel sektör istihdamındaki artış, Ocak 2025'ten bu yana görülen en güçlü aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

NİSAN VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan nisan ayına ilişkin istihdam verisi de revize edildi. Daha önce 109 bin olarak açıklanan nisan ayı özel sektör istihdam artışı 105 bine çekildi.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında istihdam artışının büyük bölümünü hizmet sektörü oluşturdu. Hizmet sektöründe istihdam 122 bin kişi artarken, imalat sanayisinde 8 bin kişilik artış kaydedildi.