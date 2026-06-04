Şimşek ayrıca üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e düşürüleceğini ve bazı sektörlerde tam vergi muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Finansal İstikrara Yeni Rotası" oturumunda uluslararası yatırımcılarla buluştu.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını ve Türkiye'nin jeopolitik açıdan kritik bir bölgede bulunduğunu belirten Şimşek, yaşanan gelişmelerin ekonomi programının uygulanma hızını etkileyebileceğini ancak temel hedeflerde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 20'Lİ SEVİYELERDE OLABİLİR"

Enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Şimşek, büyük küresel şoklara rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Şimşek, "Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20'li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz" dedi.

BÜTÇE AÇIĞINDA GERİLEME VURGUSU

Mali disiplin konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 5,1 seviyesindeyken 2025 itibarıyla yüzde 2,9'a gerilediğini söyledi.

Bu iyileşmede harcama kontrolü, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi uyumunun artırılması ve tahsilat süreçlerindeki gelişmelerin etkili olduğunu belirten Şimşek, orta vadede bütçe açığını milli gelirin yüzde 3'ünün altında tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTTI

Şimşek, ekonomi programının uygulanmaya başlamasından bu yana Türk Lirası'na olan güvenin arttığını ifade ederek, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve güçlenen döviz rezervlerinin bu süreçte önemli rol oynadığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, herhangi bir kur seviyesinin hedeflenmediğini de sözlerine ekledi.

CARİ AÇIKTA KONTROLLÜ GÖRÜNÜM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin cari açık üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen etkinin yönetilebilir düzeyde kalacağını değerlendirdi.

Cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten Şimşek, bu oranın Türkiye'nin uzun vadeli ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

VERGİ TEŞVİKLERİ VE YENİ YATIRIM ADIMLARI

Toplantıda yatırım ve üretimi destekleyecek yeni teşvik paketlerine ilişkin bilgiler de paylaşan Şimşek, üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e düşürüleceğini açıkladı.

Yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı yapan sektörlerde tam vergi muafiyeti uygulanacağını belirten Şimşek, transit ticarette de kurumlar vergisinin kaldırılacağını söyledi.

Ayrıca çok uluslu şirketleri Türkiye'ye çekmek amacıyla 20 yıl süreyle kurumlar vergisi avantajı sunan yeni bir bölgesel merkez modelinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Şimşek, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla şirket kuruluş işlemlerinin tamamen dijital hale getirileceğini, çalışanlara yönelik vergi avantajlı hisse opsiyonu sisteminin devreye alınacağını ve Atatürk Havalimanı'nda "Terminal İstanbul" adıyla yeni bir merkez kurulacağını da açıkladı.

Kaynak: Dünya