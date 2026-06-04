Rapora göre işsizlik oranı 0,1 puan artarak 8,2 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI AZALDI

Nisan 2026 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken kadınlarda yüzde 35,0 oldu.

Bunun yanında genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu.