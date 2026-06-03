Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında gerilemeye devam etti. TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler bir haftada 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 168 milyar 572 milyon dolardan 160 milyar 175 milyon dolara düştü.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE 7 MİLYAR DOLARI AŞAN DÜŞÜŞ

Verilere göre, 22 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 11 milyon dolar azaldı. 15 Mayıs haftasında 61 milyar 235 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 54 milyar 224 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ DE DÜŞTÜ

Aynı dönemde altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi. TCMB'nin altın rezervleri 1 milyar 386 milyon dolar azalarak 107 milyar 337 milyon dolardan 105 milyar 951 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER 160,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Brüt döviz ve altın rezervlerindeki düşüşün etkisiyle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolar seviyesine geriledi.