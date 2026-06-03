Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların 22 Mayıs haftasında Borsa İstanbul'da 293,1 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Böylece yabancıların hisse tarafındaki çıkışı 13 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yabancı satışlarının ardından günlük takas verileri de dikkat çekici sinyaller verdi. Günlük yabancı takas oranı verilerine göre bugün yabancı yatırımcıların payını en fazla azalttığı hisseler arasında Girişim Elektrik (GESAN), İzdemir Enerji (IZENR) ve Ford Otosan (FROTO) öne çıktı.

HİSSE SATIŞLARI HIZ KAZANDI

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 284,6 milyon dolarlık net satış yaparken, tahvil tarafında 1,3 milyon dolarlık sınırlı alım gerçekleştirmişti.

Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların hisse senedi tarafındaki çıkışının hız kazandığı görüldü.

13 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SATIŞ

TCMB verilerine göre 22 Mayıs haftasında gerçekleşen 293,1 milyon dolarlık net hisse satışı, 13 Mart haftasından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık yabancı hisse satışı oldu.

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Tahvil piyasasında da satış yönlü hareket dikkat çekerken, yabancı yatırımcılar aynı hafta içinde DİBS tarafında 334,8 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcılar hem hisse senedi hem de tahvil piyasalarında satış tarafında yer alırken, sermaye çıkışlarının mayıs ayının son haftalarında hız kazandığı görüldü.

YABANCININ BUGÜN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla yabancı yatırımcının en çok sattığı hisseler şu şekilde sıralandı;

GESAN (Girişim Elektrik Sanayi) - Önceki yabancı takas oranı: %10,98 | Değişim: -3,88 puan

IZENR (İzdemir Enerji) - Önceki yabancı takas oranı: %12,49 | Değişim: -3,44 puan

FROTO (Ford Otosan) - Önceki yabancı takas oranı: %25,44 | Değişim: -1,02 puan

TTKOM (Türk Telekom) - Önceki yabancı takas oranı: %47,32 | Değişim: -0,98 puan

ASTOR (Astor Enerji) - Önceki yabancı takas oranı: %65,46 | Değişim: -0,80 puan

GLRMK (Gülermak Ağır Sanayi) - Önceki yabancı takas oranı: %10,03 | Değişim: -0,80 puan

DAPGM (DAP Gayrimenkul) - Önceki yabancı takas oranı: %10,64 | Değişim: -0,68 puan

GRTHO (Graınturk Holding) - Önceki yabancı takas oranı: %9,03 | Değişim: -0,61 puan

PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik) - Önceki yabancı takas oranı: %8,09 | Değişim: -0,55 puan

DSTKF (Destek Finans Faktoring) - Önceki yabancı takas oranı: %7,03 | Değişim: -0,51 puan