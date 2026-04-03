Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı dönerken, Pusula Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları piyasada beklenen ateşkes umutlarını karşılamadı ve bu durum altın fiyatlarında sert geri çekilmeye neden oldu.

Eryılmaz, ons altının Trump’ın konuşması öncesinde Asya piyasalarında ateşkes beklentisiyle 4.800 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, ancak açıklamaların ardından yaklaşık 250 dolar gerilediğini belirtti.

“Piyasalar başlangıçta olumlu mesajlar bekliyordu ancak açıklamaların daha sert bir tonda gelmesi fiyatları tersine çevirdi” diyen Eryılmaz, belirsizliğin altın üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

Trump’ın savaşın ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih vermemesi ve “2-3 hafta” gibi belirsiz ifadeler kullanması, piyasalarda risk algısını değiştirdi.

KRİTİK SEVİYE: 4.605 DOLAR

Altın yatırımcıları için kritik teknik seviyeye dikkat çeken Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Ons altında 4.605 dolar seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin altına inilmesi, yükseliş ivmesinin bozulduğunu gösterebilir.”

Öte yandan uzun vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerin kademeli alım fırsatı olabileceği de ifade edildi.

Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“4.605 doların altındaki hareketlerde kısa vadeli pozisyonlar için zarar kes disiplini uygulanmalı.”

