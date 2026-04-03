Raporun detaylarına bakıldığında sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,28 artış, imalatta yüzde 29,43 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,32 artış ve su temininde yüzde 38,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 25,84’lük dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 30,45’lik artış gerçekleşti. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,95’lik, enerjide yüzde 27,78’lik ve sermaye mallarında yüzde 27,18’lik artış gerçekleşti.

Rapora göre sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83’lük, imalatta yüzde 3,28’lik artış gerçekleşirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,51’lik azalış ve su temininde yüzde 2,94’lük artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 2,07’lik artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,89’luk artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,56’lik artış, enerjide yüzde 4,65’lik artış ve sermaye mallarında yüzde 0,68’lik artış yaşandı.