Ekonomik dalgalanmalar karşısında tasarruflarını korumak isteyen bireylerin fiziki altına olan ilgisi sürerken, birikim tutarlarında sanayi ve turizm şehirlerinin öne çıktığı görüldü.

YASTIKALTI ALTIN REZERVİ EN YÜKSEK 10 İL

BDDK verilerine göre, Türkiye'nin en çok fiziki altın biriktiren ili 42,85 milyar TL değerindeki yastıkaltı stokuyla Bursa oldu. Bursa'yı, turizmin başkenti Antalya takip ederken, listenin devamında sanayi ve tarım merkezleri yer aldı.

İşte yastıkaltı altın miktarında öne çıkan ilk 10 şehir ve birikim tutarları:

Bursa: 42,85 Milyar TL

Antalya: 43,64 Milyar TL

Kocaeli: 34,73 Milyar TL

KONYA: 29,50 Milyar TL

Adana: 22,40 Milyar TL

Balıkesir: 20,74 Milyar TL

Muğla: 20,50 Milyar TL

Mersin: 20,46 Milyar TL

Manisa: 16,50 Milyar TL

Eskişehir: 16,37 Milyar TL

Fiziki altın birikimine olan bu yoğun ilgi, vatandaşların altını hala en güvenli yatırım aracı olarak gördüğünü kanıtlar nitelikte. Özellikle piyasalardaki ani düşüş ve çıkış dönemlerinde, yastıkaltı birikimlerin ekonomik dengeler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

