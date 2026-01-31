Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı ve haftalık bazda sert dalgalanmaların yaşandığı piyasa gündeminde, vatandaşların fiziki altın birikimleri dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’de illere göre yastıkaltı altın miktarını ortaya koydu.
Ekonomik dalgalanmalar karşısında tasarruflarını korumak isteyen bireylerin fiziki altına olan ilgisi sürerken, birikim tutarlarında sanayi ve turizm şehirlerinin öne çıktığı görüldü.
YASTIKALTI ALTIN REZERVİ EN YÜKSEK 10 İL
BDDK verilerine göre, Türkiye'nin en çok fiziki altın biriktiren ili 42,85 milyar TL değerindeki yastıkaltı stokuyla Bursa oldu. Bursa'yı, turizmin başkenti Antalya takip ederken, listenin devamında sanayi ve tarım merkezleri yer aldı.
İşte yastıkaltı altın miktarında öne çıkan ilk 10 şehir ve birikim tutarları:
Bursa: 42,85 Milyar TL
Antalya: 43,64 Milyar TL
Kocaeli: 34,73 Milyar TL
KONYA: 29,50 Milyar TL
Adana: 22,40 Milyar TL
Balıkesir: 20,74 Milyar TL
Muğla: 20,50 Milyar TL
Mersin: 20,46 Milyar TL
Manisa: 16,50 Milyar TL
Eskişehir: 16,37 Milyar TL
Fiziki altın birikimine olan bu yoğun ilgi, vatandaşların altını hala en güvenli yatırım aracı olarak gördüğünü kanıtlar nitelikte. Özellikle piyasalardaki ani düşüş ve çıkış dönemlerinde, yastıkaltı birikimlerin ekonomik dengeler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.
Kaynak: Haber7