31 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla piyasalarda işlem gören rakamlara göre, gram altın 6.788,96 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın 12.097,00 TL’den satışa sunulurken, yarım altın ise 24.195,00 TL değerinde işlem görüyor.

Altın piyasasındaki diğer birimlerde ise fiyatlar şöyle şekillendi: Tam altın 48.753,94 TL, Cumhuriyet altını 48.204,00 TL ve yüksek montanlı yatırımların adresi olan gremse altın 122.258,73 TL seviyelerinde seyrediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4.849,83 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar için günün ilk saatlerinde kaydedilen veriler bu şekilde yansıdı. Fiyatlar, gün içerisindeki arz-talep dengesi ve dış piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişimler gösterebilmektedir.